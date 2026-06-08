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عن عمر 31 عاما.. لاعب ليفربول السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

كتب : محمد عبد السلام

06:48 م 08/06/2026

أوريجي

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أعلن البلجيكي ديفوك أوريجي، مهاجم ليفربول السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي عن عمر 31 عامًا، ليضع نهاية لمسيرة شهدت العديد من اللحظات المميزة.

وكشف أوريجي قراره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مؤكدًا أنه حقق كل ما كان يطمح إليه في عالم كرة القدم، مشيرًا إلى أنه عاش أحلام الطفولة، وخاض مباريات على أكبر الملاعب، ونجح في التتويج بأبرز البطولات.

كما وجه اللاعب رسالة امتنان إلى جماهيره والأندية التي مثلها وزملائه وعائلته، مؤكدًا أن النجاحات التي حققها كانت ثمرة دعم الجميع، قبل أن يعلن استعداده لبدء مرحلة جديدة خارج المستطيل الأخضر.

وبدأ أوريجي مشواره مع ليفربول عام 2014، حيث ساهم في تحقيق عدة ألقاب مع "الريدز"، إلى جانب خوضه تجارب مع ليل الفرنسي وفولفسبورج الألماني على سبيل الإعارة، قبل انتقاله لاحقًا إلى ميلان الإيطالي.

وخاض المهاجم البلجيكي 371 مباراة خلال مسيرته، سجل خلالها 70 هدفًا، ويظل هدفه الشهير في مرمى برشلونة.

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ليفربول أوريجي اعتزال

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