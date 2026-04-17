قال الإعلامي عمرو أديب، إن مبادرات التبرع بمليون جنيه لسداد جزء من الدين المصري الخارجي البالغ 164 مليار دولار هي مبادرات سطحية ولا تتناسب مع حجم الأزمة.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن التصرفات ليست سهلة والوضع لا يزال صعبا، مؤكدا أنه سيصبح أكثر قلقا إذا لم يتم التوصل لاتفاق سياسي قريبا.

وأشار الإعلامي إلى أن مصر تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين بدورها الإنساني كأخ أكبر في أفريقيا والعالم العربي، مشيدا بدور مصر في منع الهجرة غير الشرعية.

وتابع أن الاتحاد الأوروبي يقدر هذا الدور ويتعامل مع مصر على هذا الأساس، داعيا إلى فهم كيفية سير الأمور وعدم الخوض في قضايا لا تتحملها الدولة حاليا.

وشدد عمرو أديب على ضرورة التحلي بالواقعية وعدم الاقتراحات السطحية، مؤكدا أن البلد في موقف صعب حتى مع توقف الحرب، ومشيدا بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي المطمئنة.

وشدد عمرو أديب على أن مصر تحتاج إلى "معجزة" مشابهة لما حدث في عهد الرئيس مبارك، وهي إعفاء جزء كبير من الدين الخارجي، معتبرًا أن المبادرات الصغيرة لسداد الدين ليست ذات جدوى.