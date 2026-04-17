خلال ساعات.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على سيناء وأتربة تضرب هذه المناطق

كتب : أحمد العش

09:36 م 17/04/2026
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    الطقس بمدينة الطور
  • عرض 14 صورة
    الطقس بجنوب سيناء
  • عرض 14 صورة
    خالة الطقس
  • عرض 14 صورة
    الطقس
  • عرض 14 صورة
    الطقس
  • عرض 14 صورة
    الطقس
  • عرض 14 صورة
    حالة الطقس في المهندسين (6)
  • عرض 14 صورة
    حالة الطقس في المهندسين (7)
  • عرض 14 صورة
    حالة الطقس في المهندسين (4)
  • عرض 14 صورة
    حالة الطقس في المهندسين (5)
  • عرض 14 صورة
    حالة الطقس في المهندسين (2)
  • عرض 14 صورة
    حالة الطقس في المهندسين (3)
  • عرض 14 صورة
    حالة الطقس في المهندسين (1)

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مشيرةً إلى استمرار التقلبات الجوية على عدد من المناطق.

تفاصيل حالة الطقس مساء اليوم الجمعة

أفادت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، بظهور سحب منخفضة ومتوسطة وركامية على مناطق من وسط وجنوب سيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية في بعض الأحيان، مع استمرار فرص تكوّن بعض السحب على مناطق محدودة من السواحل الشمالية الغربية.

وأضافت "الأرصاد" أن البلاد تتأثر أيضًا باستمرار تدفق الرمال المثارة والأتربة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، بالإضافة إلى أجزاء من شمال وجنوب الصعيد، وهو ما يؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية.

ودعت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة والتنقل، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الأجواء في التحسن النسبي مع تقدم ساعات الليل.

