أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إطلاق مبادرة "فني واعٍ.. لأسطول آمن"، وذلك استكمالًا للنجاح الذي حققته مبادرة "سائق واعٍ.. لطريق آمن"، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان المصري، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالارتقاء بمستويات السلامة والجودة وكفاءة التشغيل في مختلف قطاعات النقل.

وزارة النقل: السلامة تبدأ من جاهزية المركبة وكفاءة الصيانة

أكدت الوزارة أن المبادرة تنطلق من مفهوم التكامل بين جميع عناصر منظومة النقل، إيمانًا بأن تحقيق السلامة على الطرق لا يعتمد على السائق فقط، وإنما يبدأ من جاهزية المركبة وكفاءة أعمال الصيانة ووعي الكوادر الفنية المسؤولة عن الحفاظ على سلامة الأسطول.

وزارة النقل: رفع الوعي الفني وتعزيز ثقافة السلامة المهنية

أوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف تنمية الوعي الفني وتعزيز ثقافة السلامة المهنية لدى العاملين بالورش والصيانة في الشركات والهيئات التابعة للدولة، إلى جانب شركات القطاع الخاص.

وأضافت أن البرنامج التدريبي يركز على التعريف بأهمية الفحص الوقائي، ورفع الوعي بالمخاطر الفنية الحرجة، وتعزيز القدرة على اكتشاف الأعطال المؤثرة على السلامة التشغيلية والتعامل معها وفق أفضل الممارسات الفنية.

وزارة النقل: المبادرة تدعم جهود الدولة للحد من الحوادث

أشارت الوزارة إلى أن المبادرة تسهم في دعم جهود الدولة للحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات، فضلًا عن رفع كفاءة الأصول وتحقيق أعلى معدلات الجاهزية التشغيلية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة ومستويات الأمان على الطرق.

وزارة النقل: مستمرون في تنمية القدرات البشرية ونشر ثقافة السلامة

أكدت الوزارة استمرارها في تبني المبادرات النوعية الهادفة إلى تنمية القدرات البشرية ونشر ثقافة السلامة، باعتبار الإنسان المحرك الرئيسي للتطوير والشريك الأساسي في تحقيق مستهدفات التنمية ورؤية الدولة نحو منظومة نقل آمنة ومستدامة.

وزارة النقل تدعو الشركات للتسجيل في البرنامج التدريبي المجاني

دعت وزارة النقل جميع الشركات والهيئات التابعة للدولة، إلى جانب شركات القطاع الخاص، إلى سرعة التسجيل والاستفادة من البرنامج التدريبي المجاني، مؤكدة أن أولوية القبول ستكون وفق أسبقية التسجيل.

وأوضحت أن البرنامج يُنفذ بمقر مركز التدريب التابع للشركة القابضة للنقل البحري والبري بمنطقة العباسية في القاهرة، داخل مدرسة التلمذة الصناعية.

وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل والاستعلام متاحان من خلال البريد الإلكتروني:

trn dept@hcmlt.com، أو عبر الهاتف وتطبيق واتساب على الرقم:

01064722888.