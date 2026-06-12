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انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : آية محمد

10:44 ص 12/06/2026

أسعار البيض والدواجن

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انخفض متوسط أسعار الفراخ الحية، ومتوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الجمعة 12-6-2026، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 101.18 جنيه، بتراجع 73 قرشًا.

وحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 82.71 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 120.71 جنيه بحد أقصى.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 102.46 جنيه، بتراجع 8.98 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 122.68 جنيه، بتراجع 2.14 جنيه.

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