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حادث مؤسف بمساكن إيجيكو.. نقل طفل للمستشفى إثر سقوطه من الطابق الثالث

كتب : مصراوي

10:44 ص 12/06/2026

سقوط طفل من علو بمدينة السلام في القاهرة - أرشيفية

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شهدت منطقة مساكن إيجيكو 1200 التابعة لدائرة قسم ثان مدينة السلام بمحافظة القاهرة، حادثًا مؤسفًا إثر سقوط طفل من الطابق الثالث بأحد العقارات السكنية، ما أسفر عن تعرضه لإصابات استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

بلاغ عاجل في السلام

تلقى مأمور القسم بلاغًا يفيد بسقوط طفل من ارتفاع داخل المنطقة السكنية، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة.

سقوط مروع لطفل

وبالفحص الأولي، تبين أن الطفل سقط من الطابق الثالث، ما أدى إلى إصابته بإصابات متفرقة. وتم استدعاء سيارة إسعاف نقلته إلى مستشفى السلام لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، فيما يخضع لحالة من المتابعة الطبية لتقييم مدى خطورة الإصابات التي لحقت به.

معاينة موقع الحادث

وأجرت الجهات المختصة معاينة لموقع الحادث، كما بدأت في جمع المعلومات والاستماع إلى أقوال الشهود وأفراد الأسرة للوقوف على الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع الحادث، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

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السلام طفل القاهرة

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