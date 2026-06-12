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واشنطن وطهران تستعدان لمفاوضات نووية واتفاق يشمل هرمز ولبنان

كتب : وكالات

10:10 ص 12/06/2026

مضيق هرمز

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أفاد موقع أكسيوس، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن الولايات المتحدة وإيران تستعدان لإجراء مفاوضات نووية خلال فترة وقف إطلاق النار، في إطار تفاهمات تتضمن معالجة ملف مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

وذكر المصدر أن أربع طائرات أمريكية تحمل معدات خاصة بنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس غادرت إلى أوروبا أمس، استعداداً لاحتمال توقيع اتفاق مع طهران.

وبحسب ما أورده الموقع، فإن مذكرة التفاهم المطروحة تنص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، على أن يشمل هذا التمديد لبنان أيضاً، مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على إيران شريطة التزامها بالتعهدات الواردة في الاتفاق.

كما تتضمن التفاهمات إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري أمام حركة الملاحة، من دون فرض أي رسوم عبور على السفن.

ونقل أكسيوس عن مصدر أمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى خلال الفترة الأخيرة اتصالات مع شخصيات مقربة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في محاولة للحصول على معلومات تتعلق بمسار التفاهمات الجارية.

وفي السياق ذاته، قال مسؤولون أمريكيون للموقع إن التوصل إلى اتفاق مبدئي جاء بعد مفاوضات قادها وسيط قطري مع وزير الخارجية الإيراني.

وأشار الموقع إلى أن واشنطن وطهران تتهيآن لبدء جولة من المفاوضات النووية خلال فترة سريان وقف إطلاق النار، في إطار التفاهمات التي يجري العمل عليها بين الجانبين.

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مضيق هرمز بنيامين نتنياهو دونالد ترامب

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