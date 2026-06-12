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وزير الأوقاف والمفتي يشاركان اليوم محافظة المنوفية الاحتفال بالعيد القومي

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

10:29 ص 12/06/2026

أسامة الأزهري

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ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدا، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من المسجد القبلي الكبير منشأة سلطان بمدينة منوف، ضمن احتفالات محافظة المنوفية، بالعيد القومي.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة الأخيرة من العام الهجري 1446 هجرية، القارئ الشيخ العزب سالم، ويحضر الصلاة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، واللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، واللواء علاء الحاجر مدير الأمن.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة غدا بعنوان "أثر استقرار الأسري في بناء الإنسان"، على أن موضوع الخطبة الثانية «خطورة غياب التواصل بين الآباء والأبناء» ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.

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أسامة الأزهري وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة شعائر صلاة الجمعة العيد القومي لمحافظة المنوفية

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