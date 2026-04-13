شهد قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة العاصمة، مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث سامي كمال عبدالله نصيف، المعيد بقسم الصحافة الرقمية، بعنوان: "توظيف المنصات الإخبارية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الرقمي ودورها في تطوير مهارات الصحفيين".

وتكوّنت لجنة الإشراف من الدكتور عماد الدين علي أحمد، والدكتورة يسرا محمد أسامة، فيما ضمّت لجنة المناقشة الدكتور محرز غالي، والأستاذ الدكتور وليد الهادي.

وأكدت اللجنة أهمية موضوع الرسالة في ظل التحولات المتسارعة في بيئة الإعلام الرقمي، حيث كشفت النتائج عن اعتماد متزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المهام التحريرية، خاصة في مجالات التحرير اللغوي والتدقيق والترجمة، مع تباين في مستويات التوظيف بين المؤسسات الصحفية.

كما أظهرت النتائج إسهام هذه التقنيات في تسريع وتيرة الإنتاج الصحفي وتحسين جودة المحتوى، ودعم غرف الأخبار في إنجاز المهام الروتينية بكفاءة أعلى، بما يتيح للصحفيين التركيز على الجوانب الإبداعية والتحليلية.

وبيّنت الدراسة أن توظيف الذكاء الاصطناعي يسهم في تنمية المهارات الرقمية والمهنية للصحفيين، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع أدوات الإنتاج الحديثة، إلى جانب دعم اتخاذ القرار التحريري من خلال تحليل البيانات.

وفي المقابل، رصدت الدراسة عددًا من التحديات، من أبرزها محدودية التدريب المؤسسي، والاعتماد على الجهود الفردية، إضافة إلى الحاجة لوضع أطر تنظيمية وأخلاقية واضحة تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات داخل المؤسسات الصحفية.