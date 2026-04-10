محطة أكتوبر الجديدة.. نقلة نوعية في تنقلات المدينة -(صور)

كتب : أحمد عبدالمنعم

09:49 م 10/04/2026
    محطة أكتوبر الجديدة (3)
    محطة أكتوبر الجديدة (2)
    محطة أكتوبر الجديدة (4)
    محطة أكتوبر الجديدة (5)

نشرت الهيئة القومية للأنفاق تفاصيل عن محطة أكتوبر الجديدة - مونوريل غرب النيل.

وأوضحت الهيئة أن المحطة تأتي ضمن مشروع مونوريل غرب النيل وهي خطوة مهمة نحو تطوير منظومة النقل في مدينة 6 أكتوبر.

وأشارت إلى أن المحطة تعتبر فارقة في خريطة أكتوبر حيث تربط بين مناطق الجامعات والمناطق الصناعية والمجتمعات السكنية.

كما أنها تعمل على تقليل زمن الرحلة اليومية لآلاف المواطنين، وتخفيف الضغط المروري داخل المدينة بشكل ملموس، إذ تعد وسيلة نقل حديثة وآمنة تناسب طبيعة مدينة إنتاج وتعليم.

تابعت: "الهيئة القومية للأنفاق تعمل على تنفيذ شبكة نقل ذكي مستدام تواكب احتياجات الحاضر وتستعد لمتطلبات المستقبل".

هيئة الأنفاق النقل محطة أكتوبر الجديدة

