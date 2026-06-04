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بينهم نساء وفتيات.. المجموعة العربية: عنف جنسي ضد أسرى فلسطينيين

كتب : وكالات

11:30 م 04/06/2026 تعديل في 11:45 م

الأمم المتحدة

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قالت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، إن الوضع في الضفة الغربية والقدس وغزة بالغ الخطورة والحكومة الإسرائيلية تتخذ إجراءات أحادية تقوض حل الدولتين.

وأضافت المجموعة العربية في بيان اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية تستغل الأوضاع الإقليمية لفرض تغييرات أحادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت المجموعة العربية، أن سياسات حكومة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تستهدف القضاء على فرص حل الدولتين.

وأشارت المجموعة العربية، إلى أن خطة التوسع الاستيطاني الإسرائيلية تهدف إلى ربط المستوطنات وتقسيم الضفة الغربية جغرافيا.

وذكرت المجموعة العربية، أنه توجد أدلة موثقة على تعرض أسرى فلسطينيين بينهم نساء وفتيات لانتهاكات وعنف جنسي، مؤكدة أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ليست حوادث منفصلة بل جزء من استراتيجية متكاملة لتقويض حقوق الفلسطينيين.

وجددت المجموعة العربية، رفضها لكافة الإجراءات التي تهدف لتغيير وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك في القدس الشرقية.

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