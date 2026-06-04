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25 صورة من عقد قران ابنة النائب محمد سليم بحضور رموز السياسة ونجوم والفن

كتب : أحمد العش

09:54 م 04/06/2026 تعديل في 11:37 م
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة النائب محمد سليم (4)
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة النائب محمد سليم (2)
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة النائب محمد سليم (5)
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة النائب محمد سليم (6)
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة النائب محمد سليم (7)
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة النائب محمد سليم (8)
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة النائب محمد سليم (9)
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة النائب محمد سليم (10)
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة النائب محمد سليم (11)
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة النائب محمد سليم (3)
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة النائب محمد سليم (13)
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة النائب محمد سليم (14)
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة النائب محمد سليم (15)
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة النائب محمد سليم (16)
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة النائب محمد سليم (18)
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة النائب محمد سليم (12)
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة النائب محمد سليم (19)
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    عقد قران ابنة النائب محمد سليم (17)
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة النائب محمد سليم (20)
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    عقد قران ابنة النائب محمد سليم (22)
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    عقد قران ابنة النائب محمد سليم (23)
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    عقد قران ابنة النائب محمد سليم (24)
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    عقد قران ابنة النائب محمد سليم (26)
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    عقد قران ابنة النائب محمد سليم (21)

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تصوير- هاني رجب:

شهد مسجد الشرطة بالتجمع الأول، مساء اليوم الخميس، عقد قران شروق ابنة النائب الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، على الدكتور مصطفى محمود رزق، وسط أجواء احتفالية وبحضور عدد كبير من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحزاب.

أُقيم عقد القران بحضور وزير الأوقاف السابق الدكتور محمد مختار جمعة، الذي تولى إتمام مراسم العقد، وسط حضور لافت من قيادات العمل البرلماني والسياسي، يتقدمهم المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق، والدكتور محمد الوحش وكيل مجلس النواب، والنائب أحمد عبدالجواد نائب أول رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، إلى جانب عدد من الأمناء العامين المساعدين بالحزب وعدد كبير من نواب البرلمان بمختلف انتماءاتهم الحزبية.

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات العامة والفنانين، من بينهم: الفنان محمد نور، والفنانة بشرى، والفنانة منة فضالي.

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مسجد الشرطة علي عبد العال محمد مختار جمعة مجلس النواب محمد سليم

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