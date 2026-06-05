قال الدكتور خالد منتصر، أستاذ الأمراض الجلدية، إن نظام "الطيبات" الذي طرحه الراحل ضياء العوضي لم يظهر في الخفاء، بل انتشر عبر وسائل الإعلام والبرامج الجماهيرية، حيث حقق أحد البرامج التي تناولته نحو 4 ملايين مشاهدة، وهو رقم غير مسبوق، مؤكدًا أن الإعلام كان أحد أبرز المنصات التي ساهمت في الترويج لهذه الفكرة.

خالد منتصر: الخرافة وقود انتشار نظام الطيبات

أضاف، خلال لقائه على قناة "صدى البلد"، أن الخرافة هي الوقود الحقيقي لهذه الظاهرة، إذ وصلت إلى البيوت عبر الهواتف المحمولة، متسائلًا: "لماذا لا يصل العلم عبر الموبايل كما تصل الخرافة؟"، مؤكدًا أن الحل يكمن في تقديم برامج علمية مبسطة تنقل المعرفة إلى الناس بأسلوب درامي جذاب.

وأشار "منتصر"، إلى أن إدخال العلوم الإنسانية في كليات الطب أمر ضروري، لأنها تجعل الطبيب أكثر وعيًا ويقظة في مواجهة الأفكار الخرافية، وتحميه من الوقوع في فخ الجماعات المتطرفة، كما حدث مع بعض الأطباء، معتبرًا أن هذه العلوم تسهم في حمايتهم من الانجراف وراء أفكار غير علمية.

وتابع أن للإعلام دورًا أساسيًا في مواجهة هذه الظاهرة، موضحًا أنه لا يتحدث عن شخص بعينه، وإنما عن فكرة تستوجب المواجهة، وأن التصدي للخرافة يحتاج إلى وعي مجتمعي وإعلام مسؤول يقدم العلم بصورة مبسطة ومؤثرة.

وشدد على أن المجتمع لا يجب أن يُترك فريسة لسماسرة الطب والدجل، مؤكدًا أن حديثه عن الظاهرة لا يقصد به خدش الحياء أو الإساءة إلى أحد، وإنما التحذير من خطورة انتشار الخرافات التي تهدد حياة المواطنين.

وأكد "منتصر" أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب خطة إعلامية وعلمية متكاملة، تبدأ من الجامعات وتمتد إلى المنصات الإعلامية، حتى لا يتكرر مشهد انتشار الأفكار الخرافية عبر برامج جماهيرية تصل إلى ملايين المشاهدين.