أكد النائب محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، أن ما تم تداوله بشأن وجود نحو 45 ألف مواطن لم يتسلموا معاشاتهم يُعد أمرًا بالغ الخطورة، خاصة أن هؤلاء من أصحاب المعاشات الجدد الذين خرجوا إلى التقاعد خلال الفترة الأخيرة.

وقال فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن هذا الرقم لا يمكن الاستهانة به، مشيرًا إلى أن رئيس وزراء هولندا سبق أن قدم استقالة حكومته بسبب أزمة مست عددًا أقل من الأسر، متسائلًا: "فما بالنا بـ45 ألف أسرة لم تحصل على معاشاتها منذ نحو 6 أشهر؟".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أزمة تحديث نظام المعاشات الإلكتروني لا تليق بحجم وإمكانات الدولة المصرية، منتقدًا طريقة إدارة عملية نقل البيانات وتحديث النظام.

وأضاف: "ما حدث أقرب إلى مشروع تخرج لطلبة وليس عملًا تقوم به شركة محترفة، فالشركات الكبرى لديها خطط بديلة وآليات للعودة إلى النظام السابق إذا ظهرت مشكلات أثناء عملية التحديث، ولا تترك آلاف المواطنين دون مستحقاتهم لفترات طويلة".

وأوضح أن الـ45 ألف حالة لا تمثل نسبة من إجمالي 11 مليون صاحب معاش مسجلين بالفعل على المنظومة، وإنما من بين نحو 200 ألف مواطن خرجوا إلى المعاش حديثًا، وهو ما يجعل حجم الأزمة أكبر وأكثر تأثيرًا على الفئة المتضررة.

وشدد محمد فؤاد على أنه تقدم بطلب إلى رئيس مجلس النواب لإحالة الملف إلى لجنة القوى العاملة خلال أول اجتماع لها، بهدف الوقوف على أسباب الأزمة ومساءلة الجهات المسؤولة عنها، خاصة في ظل تضارب التصريحات بشأن موعد استقرار النظام الإلكتروني الجديد.

وأضاف أن بعض المواطنين المتضررين اضطروا إلى اللجوء إلى مجموعات خيرية عبر تطبيق "واتساب" للحصول على مساعدات مالية بعد تأخر صرف معاشاتهم لعدة أشهر، معتبرًا أن هذا الوضع غير مقبول ويستوجب سرعة التدخل ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة.

وأكد الخبير الاقتصادي ضرورة إنهاء المشكلة بشكل عاجل، وضمان حصول جميع أصحاب المعاشات على مستحقاتهم دون تأخير، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز الثقة في المنظومات الرقمية والخدمية بالدولة.