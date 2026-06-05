وجهت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، مجموعة من الإرشادات المهمة للمواطنين الراغبين في السفر خلال موسم الصيف، مؤكدة أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان رحلة آمنة وسلسة.

وشددت "الغرفة" في بيان، على ضرورة التأكد من صلاحية جواز السفر لفترة كافية قبل موعد السفر، لتجنب أي مشكلات قد تعيق إجراءات المغادرة أو الدخول إلى الدول المختلفة.

ونصحت المسافرين بالحرص على الحجز من خلال الشركات السياحية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وسلامة الإجراءات المتعلقة بالسفر والحجوزات والخدمات المقدمة.

وأكدت "الغرفة" أهمية الحصول على تأمين السفر كإحدى الوسائل التي توفر مزيدًا من الأمان والحماية خلال الرحلات الخارجية، إلى جانب أهمية التخطيط المسبق والحجز المبكر للاستفادة من أفضل الخدمات والأسعار.

واختتمت "غرفة السياحة" نصائحها بالتأكيد على أن جعل الأمان أولوية في رحلات الصيف يسهم في توفير تجربة سفر أكثر راحة وطمأنينة للمسافرين.

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