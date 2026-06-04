شهدت إحدى رحلات مونوريل شرق النيل، اليوم، احتفال عروسين بزفافهما وسط تفاعل كبير من الركاب.

عروسان يخطفان الأنظار داخل مونوريل شرق النيل

فضّل العروسان، وفق بيان وزارة النقل، أن يكون احتفالهما مختلفًا، فاختارا إحدى أحدث وسائل النقل الجماعي في مصر لتكون شاهدة على بداية حياتهما الزوجية.

وحرص الركاب على تهنئة العروسين والتقاط الصور التذكارية معهما، في مشهد عفوي عكس حالة من البهجة والمحبة.

وأكدت إدارة المونوريل، أن الإقبال المتزايد من المواطنين خلال الأعياد والمناسبات المختلفة يعكس نجاح المنظومة في أن تصبح جزءًا من تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين.

وأشارت إلى أن احتفال العروسين على متن القطار يمثل نموذجًا مميزًا لتحول وسائل النقل الحديثة إلى مساحة تصنع الذكريات السعيدة وتحتضن اللحظات الإنسانية الفريدة.

وأضافت: المونوريل الذي استقطب آلاف الزوار خلال إجازة عيد الأضحى، لم يعد مجرد وسيلة للوصول إلى المقاصد المختلفة، بل أصبح وجهة في حد ذاته، تلتقي فيها مظاهر التطور مع المشاعر الإنسانية، وتُصنع داخلها قصص استثنائية، كما حدث مع هذين العروسين اللذين اختارا أن تكون أولى محطات السعادة في حياتهما المشتركة على متن قطار المستقبل.

وأكدت إدارة المونوريل جاهزيتها التامة لاستضافة حفلات الزفاف للمواطنين، بناءً على طلب العروسين، سواء داخل إحدى محطات المونوريل أو على متن القطارات، وذلك في إطار دورها المجتمعي وحرصها على مشاركة المواطنين مختلف مناسباتهم السعيدة.