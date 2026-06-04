تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، فعاليات مبادرة "شارع الفن" بمنطقة مثلث البورصة وشارع الشريفين بوسط القاهرة، وذلك عقب استئناف أنشطتها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، لمتابعة انتظام العروض الفنية والثقافية.

رافق محافظ القاهرة خلال الجولة الدكتور أحمد أنور عطية العدل، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون.

وخلال الجولة، تابع محافظ القاهرة عددًا من العروض الموسيقية والفنية والتراثية، إلى جانب ورش الرسم والفنون التفاعلية، التي شهدت إقبالًا جماهيريًا ملحوظًا من المواطنين والأسر والشباب، فضلًا عن الضيوف العرب والأجانب.

استئناف فعاليات "شارع الفن" بوسط البلد بعد العيد

أكد محافظ القاهرة أن المبادرة نجحت في إعادة الحيوية إلى منطقة وسط البلد، وتحويلها إلى مساحة ثقافية وفنية مفتوحة أمام الجميع.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مبادرة "شارع الفن"، التي تُنظم في إطار التعاون بين محافظة القاهرة ووزارة الثقافة وأكاديمية الفنون لتحويل شوارع العاصمة إلى منصات مفتوحة للإبداع والفنون، تُعد أحد المشروعات الثقافية المهمة التي تستهدف نشر الفنون الراقية، وإتاحة الفرصة أمام المبدعين والمواهب الشابة لعرض أعمالهم والتواصل المباشر مع الجمهور، بما يسهم في تعزيز الوعي الثقافي والارتقاء بالذوق العام وإبراز الوجه الحضاري للعاصمة.

وأوضح محافظ القاهرة أن فعاليات المبادرة ستستمر بصورة أسبوعية أيام الخميس والجمعة والسبت، تنفيذًا لرؤية الدولة الهادفة إلى دعم الصناعات الثقافية والإبداعية وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في الأنشطة الفنية والثقافية، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم جميع أوجه الدعم اللازمة لإنجاح المبادرة وتطويرها بشكل مستمر.

وأضاف الدكتور إبراهيم صابر أن النجاح الكبير والإقبال الجماهيري الذي حققته فعاليات "شارع الفن" منذ انطلاقها يعكسان تعطش المواطنين لمثل هذه الفعاليات الهادفة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى إلى تعميم التجربة في عدد من المناطق الأخرى، بما يسهم في تعزيز مكانة القاهرة كعاصمة للثقافة والفنون والإبداع.