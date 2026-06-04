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عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم الخميس، مع ممثلي شركتي STM وRVG، لبحث سبل تعزيز التعاون في تنفيذ المشروعات الإنشائية القومية، وتطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية، إلى جانب دعم البنية التحتية المعلوماتية وتسريع التحول الرقمي بالقطاع الصحي.

جاء ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير الصحة: المشروعات الصحية ركيزة أساسية لتحسين الخدمات

أكد وزير الصحة، أن المشروعات الصحية تمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين تجربة المريض.

وشدد "عبد الغفار" على أهمية تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ المشروعات القومية وتحقيق أهداف رؤية الدولة في تطوير القطاع الصحي.

بحث فرص الاستثمار وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمنشآت الطبية

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول فرص الاستثمار والمشروعات ذات الأولوية، مع استعراض الاحتياجات الحالية والمستقبلية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت الطبية ورفع كفاءة الخدمات الصحية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

تطوير البنية المعلوماتية وربط الأنظمة الرقمية

بحث الجانبان آليات تطوير البنية التحتية المعلوماتية وربط النظم الرقمية لتحسين إدارة البيانات الصحية ودعم اتخاذ القرار.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق وتنظيم اجتماعات فنية متخصصة لوضع آليات تنفيذية واضحة للمشروعات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

ويذكر أنه حضر الاجتماع كل من: الدكتور محمد الطيب نائب الوزير، واللواء عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتورة فاطمة نصار مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الصحي والسياسات.

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