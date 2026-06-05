قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي أو السلعي دخل بالفعل مرحلة التنفيذ، مؤكدًا اتفاقه مع الطرح الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن التحول إلى الدعم النقدي باعتباره أكثر كفاءة من النظام الحالي.

تفاصيل الدعم النقدي الجديد عبر الكارت الذكي لشراء السلع

أضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الدعم النقدي المقصود لا يعني صرف أموال مباشرة للمواطنين، وإنما يعتمد على نظام "الدعم شبه النقدي"، من خلال تحميل قيمة الدعم على كارت ذكي يُستخدم في شراء السلع الغذائية فقط، دون إمكانية سحب هذه القيمة نقدًا عبر ماكينات الصراف الآلي.

وأشار إلى أن الكارت الجديد سيمنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم من السلع، مقارنة بالنظام الحالي الذي يقتصر على عدد محدود من السلع الأساسية، مثل الزيت والسكر والخبز، موضحًا أن استخدام الكارت سيظل مقصورًا على منافذ التموين والمتاجر المعتمدة.

وأوضح أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يتولى تحديد قيمة الدعم المناسبة لكل أسرة، استنادًا إلى دراسات وحسابات تتعلق بسلة غذائية متوازنة تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مؤكدًا أن هذه الدراسات أُعدت بالفعل بهدف تحقيق العدالة في توزيع الدعم وتعظيم الاستفادة منه.

وشدد "فؤاد"، على أن رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أن كفاءة منظومة الدعم الحالية لا تتجاوز 25%، وهو ما يعكس حجم الفاقد والهدر داخل النظام القائم، مؤكدًا أن تطبيق منظومة الدعم شبه النقدي من شأنه الحد من هذا الهدر وتحسين كفاءة توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف أن مصر تُصنف ضمن أكبر خمس دول على مستوى العالم من حيث حجم منظومة الدعم التمويني، إلى جانب الهند والفلبين وإندونيسيا، وهو ما يتطلب إدارة دقيقة وشفافة لهذه المنظومة في ظل الأعداد الكبيرة من المستفيدين.

وأكد الخبير الاقتصادي أن توسيع دائرة السلع المتاحة للمواطنين، إلى جانب رفع كفاءة منظومة الدعم، يمثلان خطوة مهمة نحو تطوير النظام الحالي، بما يتماشى مع توجهات الدولة في التحول الرقمي وتعزيز العدالة الاجتماعية.