قال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن العلاقات بين مصر وأمريكا شهدت تطورًا ملحوظًا على مختلف المستويات لاسيما التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، في ظل رؤية مشتركة تدعم جهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على مواصلة تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية ويواكب الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان لتحقيق مزيد من الشراكات الناجحة.

جاء ذلك خلال مشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في الاحتفال الذي أقامته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة بمناسبة الذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة، وذلك بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية، روبرت سيلفرمان، وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين والشخصيات العامة.

التأكيد على قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية

نقل الدكتور حسين عيسى، خلال كلمته، تهنئة الحكومة المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية قيادةً وحكومةً وشعبًا، معربًا عن تمنياته بدوام التقدم والازدهار، مؤكدًا أن هذه المناسبة التاريخية تمثل فرصة لتجديد التأكيد على قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، التي تمتد لعقود طويلة من التعاون البناء والعلاقات الاستراتيجية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

الحكومة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي

أوضح الدكتور حسين عيسى، أن الحكومة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، يستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يوفر فرصًا واعدة أمام الشركات الأمريكية للاستثمار والتوسع في السوق المصرية.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن مصر تتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية المباشرة، وتعزيز معدلات التبادل التجاري بين البلدين، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

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