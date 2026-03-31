تغيرات جوية مرتقبة.. الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر خلال الساعات المقبلة

تصوير - نادر نبيل:

دفعت تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة التقلبات الجوية الأربعاء، وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف إلى إصدار قرار بتعطيل الدراسة غدًا لجميع المدارس والمعاهد الأزهرية.

ووفق بيان رسمي، أشارت توقعات الأرصاد إلى تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية تختلف في شدتها وتأثيرها من محافظة إلى أخرى، حيث تتراوح ما بين أمطار متفاوتة الشدة ورياح محملة بالرمال والأتربة المثارة، الأمر الذي قد يؤثر على انتظام العملية التعليمية بشكل غير متكافئ بين المحافظات.

تعطيل الدراسة بالمدارس غدًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء 01 أبريل 2026، في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت الوزارة أن قرارها يأتي حرصًا على سلامة الطلاب، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، خاصة خلال فترات الامتحانات.

تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية

وبالمثل، أصدر الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قرارًا بمنح جميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية إجازة غدًا الأربعاء، بسبب حالة الطقس السيئ.

وقال عبدالغني في بيان، إن القرار يأتي بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وحرصًا على أبنائنا الطلاب والمعلمين وكل العاملين بالمعاهد، وتجنبًا لأي مخاطر قد تطرأ من سوء الأحوال الجوية غير المستقرة التي من المتوقع أن تسود بعض المحافظات.

موقف المعلمين والعاملين من قرار تعطيل الدراسة

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل بشأن موقف المعلمين والعاملين بالمدارس من قرار تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء.

وقالت الوزارة في تنويه مساء الثلاثاء، إن "قرار تعطيل الدراسة في المدارس غدا الأربعاء يشمل الطلاب والمعلمين والعاملين في المدارس".

طقس الأربعاء.. بيان رسمي بالتفاصيل

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشرتها الجوية ليوم الأربعاء 1 أبريل 2026، متوقعة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية.

توقعت "الهيئة" سقوط أمطار متوسطة قد تغزر مع تقدم ساعات النهار وتكون رعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية تشمل محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء، على فترات متقطعة.

موقف الدراسة يوم الخميس

أكدت وزارة التربية والتعليم مواصلة التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية غدا لمتابعة طبيعة الأحوال الجوية بعد غدٍ الخميس لاتخاذ القرار المناسب.

وعلى هذا المنوال، أشار الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمتابعة توقعات الأحوال الجوية فيما يتعلق ببعد غدٍ الخميس؛ لاتخاذ القرار المناسب.

موقف تعطيل الدراسة بالجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي، انتظام الدراسة بالجامعات والمعاهد غدًا الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026 حضورياً بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.

توقعات طقس الخميس.. وموقف الدراسة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار مستمرة حتى الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، وتكون متفاوتة الشدة وقد تصل إلى حد الغزارة في بعض الفترات، ضمن موجة التقلبات الجوية التي تبدأ خلال ساعات.

