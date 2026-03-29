محمود سعد: قرار إغلاق المحال في التاسعة بيقطع رزق ناس كتير وبتظلم الشوارع

كتب : حسن مرسي

09:08 م 29/03/2026

أكد الإعلامي محمود سعد أن قرار قفل المحلات الساعة التاسعة مساءً يمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، مشيرًا إلى أنه يقطع أرزاق الكثير من الناس ويظلم الشوارع المصرية التي تعتمد على الحياة الليلية.

وقال محمود سعد في بث مباشر على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إن الشارع المصري طبيعته حيوي ويحب السهر، والمحلات والورش بمثابة بيوت مفتوحة، فإغلاقها مبكرًا يؤثر سلبًا على الرزق وعلى الحركة اليومية للمواطنين.

وأوضح أن مناطق سياحية وتراثية مثل الحسين والسيدة ستتضرر بشكل كبير من هذه القرارات، لأن السائح يأتي ليستمتع بالليل المصري والروح الموجودة في الحواري، وإظلام الشوارع وإغلاق المحلات سيؤثر على انطباعه عن مصر.

وشدد محمود سعد على أن المواطنين تعبوا من استمرار تخفيف الأحمال لأكثر من سنة دون موعد واضح للانتهاء، لافتًا إلى أن الأجهزة الكهربائية تتعطل والطلاب يواجهون صعوبة في المذاكرة، وأن هذا يحتاج إلى مصارحة حقيقية من الحكومة.

وأكد أنه ليس ضد توفير الطاقة أو ترشيد الاستهلاك، لكنه يطالب بالعدالة ومراعاة ظروف الناس، خاصة العمال في الورش الصغيرة التي تعمل بالليل بسبب الحر، والشباب العاملين في الكافيهات، متسائلًا: "دول يروحوا فين؟".

ودعا محمود سعد الحكومة لمراجعة هذه القرارات والبحث عن حلول بديلة تحافظ على لقمة عيش المواطنين، مؤكدًا أن الشفافية والمصارحة هي السبيل الأمثل حتى يشعر الناس أنهم جزء من القرار وليسوا مجرد منفذين له.

