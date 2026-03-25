بسبب الطقس السيئ.. الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من ألفي خيمة ومستلزمات إلى غزة

كتب : أحمد الجندي

03:30 م 25/03/2026
أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 164، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

حملت القافلة في يومها الـ 164 نحو 3000 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت نحو 900 طنًا سلال غذائية ودقيق، نحو 900 طنًا مستلزمات طبية وعناية شخصية، نحو 1,200 طنًا من المواد البترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع، فضلاً عن أكثر من 2000 خيمة استجابةً لحالة الطقس السيئ المصحوبة بالأمطار .

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.

