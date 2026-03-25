قال مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز اليوم الأربعاء إن رد إيران الأولي على الاقتراح الأمريكي بإنهاء الحرب "ليس إيجابيًا"، مشيرًا إلى أن طهران لا تزال تدرس الأمر.

وأوضح المسؤول الإيراني، أن الرد الأولي لطهران تم تسليمه إلى باكستان ليتم نقله إلى واشنطن.

وفي وقت سابق، أكد مصدر إيراني مطلع على النشاط الدبلوماسي، أن إيران لن تقبل بوقف إطلاق النار في الوقت الراهن، معتبرة أن الدخول في محادثات مع الولايات المتحدة أمر غير منطقي.

وأوضح المصدر الإيراني في تصريحات لوكالة "فارس" الإيرانية، أن الجانب الآخر فشل في تحقيق أهدافه، مشددا على أن طهران "لا تقبل بوقف إطلاق النار، ومن غير المنطقي الدخول في عملية تفاوضية.