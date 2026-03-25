قال وليد عابدين، المتحدث الرسمي باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن شركتي المياه تستعدان دائمًا لموسم الأمطار منذ شهر أغسطس من كل عام، إذ يتم رصد الفترات الأكثر هطولًا للأمطار عادةً في أكتوبر ومارس.

وأضاف "عابدين" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الأمطار بدأت اليوم من الساعة 6:30 صباحًا على جميع أنحاء القاهرة والجيزة، وتحولت من خفيفة إلى متوسطة وغزيرة في بعض المناطق، مشيرًا إلى أن فرق الشركة تنتشر على المحاور والشوارع الرئيسية والمطالع الكباري لمواجهة أي تجمعات مياه بالتنسيق مع الحماية المدنية، هيئة النظافة، الأحياء، وزارة الإسكان والتنمية المحلية والمحافظين.

آلية التعامل مع تجمعات المياه بالقاهرة والجيزة

وأوضح المتحدث، أن الشركة تتعامل مع أي تجمعات مياه بشكل فوري، إذ تم معالجة حوالي 70 إلى 75% من تجمعات المياه في الموجتين الأولى والثانية، فيما تعمل الفرق حاليًا على الموجة الثالثة، التي شهدت أحيانًا تساقط حبات البرد في القاهرة والجيزة.

وأشار إلى أن رؤساء الشركات وفرق الطوارئ متواجدون على الأرض لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، بالتعاون مع الإسعاف والشرطة وغرف العمليات المركزية في الوزارات والمحافظات، لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغ أو شكوى من المواطنين.

خطوط الطوارئ والخدمات الميدانية لشركات المياه

وأكد وليد عابدين، أن هناك خطًا ساخنًا في القاهرة 175 وفي الجيزة 125 لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن البلاغات تُرسل فورًا إلى أقرب معدة للتدخل، إذ تتعامل الشفاطات الكبيرة مع الشوارع والمحاور الرئيسية، بينما تتولى سيارات الأحياء والمعدات الصغيرة الشوارع الجانبية والضيقة.

وتابع: أن الصيانة الدورية للمعدات والشبكات والمحطات مستمرة على مدار الساعة، مع تدريب الفرق لرفع كفاءتهم، مشددًا على أن استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل: مراكز السيطرة والتحكم، أجهزة GPS، والمراقبة المباشرة يساعد على متابعة حركة المعدات والتدخل بشكل أسرع.

نصائح للمواطنين أثناء الأمطار الغزيرة

ووجه عابدين عددًا من النصائح للمواطنين، لمواجهة الأمطار الغزيرة، وجاءت على النحو التالي:

- تجنب الخروج من المنزل بدون ضرورة لتسهيل مرور سيارات الشفط الكبيرة.

- تقليل الحركة المرورية في الشوارع أثناء الأمطار لتسريع إزالة تجمعات المياه.

- ترشيد استخدام المياه المنزلية لتجنب زيادة الضغط على شبكات الصرف الصحي أثناء الأمطار.

واختتم المتحدث الرسمي باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتأكيد على أن اتباع هذه الإرشادات يضمن سلامة المواطنين ويساعد الفرق على أداء مهامها بكفاءة أكبر.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة.. موجة قوية من عدم الاستقرار

التقلبات الجوية.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين

الإسعاف: 2400 سيارة للتأمين الطبي أثناء موجة التقلبات الجوية