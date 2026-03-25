الطقس السيئ.. الأرصاد: الموجة مستمرة غدا بكافة الأنحاء

كتب : أحمد العش

06:07 م 25/03/2026 تعديل في 06:38 م

الأمطار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تقريرًا بشأن الظواهر الجوية المتوقعة يوم غدٍ الخميس 26 مارس 2026، محذرة من تقلبات الطقس وضرورة اتخاذ الاستعدادات اللازمة.

أماكن سقوط الأمطار في مصر غدا الخميس

وأوضحت "الهيئة" أنه من المتوقع أن تشهد مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، وشمال سيناء، وخليج السويس، وشمال محافظة البحر الأحمر، سقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا، وتكون رعدية على بعض المناطق، خاصة السواحل الشمالية الشرقية، مع تراجع شدتها تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار.

وأضافت "الأرصاد" أن التوقعات تشير إلى وجود فرصًا لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، مع تراجع شدتها تدريجيًا خلال النهار، كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر.

تفاصيل الظواهر الجوية ليوم غدٍ الخميس

وأشارت إلى أنه تسود أغلب رياح نشطة على أغلب الأنحاء تتراوح سرعتها بين 30 و50 كم/س، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، وقد تثير الرمال والأتربة وتؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على مناطق من الصحراء الغربية، وجنوب الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر.

تحذيرات من العواصف الرعدية والبرد غدا الخميس

وحذرت "هيئة الأرصاد" من أن السحب الرعدية قد تصاحبها بنسبة حدوث تصل إلى 30%، نشاط رياح قوية ناجمة عن الهواء الهابط، واحتمال ضربات البرق وتساقط حبات البرد على بعض المناطق.

ودعت المواطنين لتجنب الوقوف أسفل الأشجار واللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة، مع وجود فرص لسقوط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على ضرورة متابعة جميع التحديثات الصادرة عنها، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية المتوقعة.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة.. موجة قوية من عدم الاستقرار

التقلبات الجوية.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين

الإسعاف: 2400 سيارة للتأمين الطبي أثناء موجة التقلبات الجوية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بسبب التقلبات الجوية.. الزراعة تصدر توصيات للمزارعين والمربين
أخبار مصر

بسبب التقلبات الجوية.. الزراعة تصدر توصيات للمزارعين والمربين
تقارير تكشف موقف ليفربول من مستقبل سلوت مع الريدز
رياضة عربية وعالمية

تقارير تكشف موقف ليفربول من مستقبل سلوت مع الريدز

روسيا تُجلي 163 شخصًا محطة بوشهر النووية إثر تعرضها لغارات جوية
شئون عربية و دولية

روسيا تُجلي 163 شخصًا محطة بوشهر النووية إثر تعرضها لغارات جوية
"ديلي ميل": أسراب من الغربان السود تُثير الذعر فوق تل أبيب
شئون عربية و دولية

"ديلي ميل": أسراب من الغربان السود تُثير الذعر فوق تل أبيب
أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات
زووم

أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات

عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟