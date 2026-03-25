أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تقريرًا بشأن الظواهر الجوية المتوقعة يوم غدٍ الخميس 26 مارس 2026، محذرة من تقلبات الطقس وضرورة اتخاذ الاستعدادات اللازمة.

أماكن سقوط الأمطار في مصر غدا الخميس

وأوضحت "الهيئة" أنه من المتوقع أن تشهد مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، وشمال سيناء، وخليج السويس، وشمال محافظة البحر الأحمر، سقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا، وتكون رعدية على بعض المناطق، خاصة السواحل الشمالية الشرقية، مع تراجع شدتها تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار.

وأضافت "الأرصاد" أن التوقعات تشير إلى وجود فرصًا لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، مع تراجع شدتها تدريجيًا خلال النهار، كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر.

تفاصيل الظواهر الجوية ليوم غدٍ الخميس

وأشارت إلى أنه تسود أغلب رياح نشطة على أغلب الأنحاء تتراوح سرعتها بين 30 و50 كم/س، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، وقد تثير الرمال والأتربة وتؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على مناطق من الصحراء الغربية، وجنوب الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر.

تحذيرات من العواصف الرعدية والبرد غدا الخميس

وحذرت "هيئة الأرصاد" من أن السحب الرعدية قد تصاحبها بنسبة حدوث تصل إلى 30%، نشاط رياح قوية ناجمة عن الهواء الهابط، واحتمال ضربات البرق وتساقط حبات البرد على بعض المناطق.

ودعت المواطنين لتجنب الوقوف أسفل الأشجار واللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة، مع وجود فرص لسقوط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على ضرورة متابعة جميع التحديثات الصادرة عنها، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية المتوقعة.

اقرأ أيضًا:

