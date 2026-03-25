غادرت منذ قليل بعثة منتخب مصر لكرة القدم إلى مدينة جدة، بقيادة المدير الفني حسام حسن ومدير المنتخب إبراهيم حسن، استعدادًا لمواجهة منتخب السعودية ودياً.

موعد مباراة منتخب مصر والسعودية

من المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن تحضيرات المنتخب المصري لكأس العالم 2026، والتي ستقام في المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

الشخصيات المرافقة لبعثة منتخب مصر

يرافق بعثة المنتخب عدد من كبار قيادات الاتحاد، بينهم جوهر نبيل، والمهندس هاني أبوريدة المشرف على المنتخب الأول، وخالد الدرندلي، بالإضافة إلى أحمد حلمي الشريف رئيس بعثة المنتخب في السعودية.

كما يرافق البعثة عضوا مجلس إدارة الاتحاد، مصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين، لدعم الفريق خلال المعسكر والمباراة الودية.