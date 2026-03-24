إعلان

الختان أبرزها.. حالات إيقاف الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي

كتب : عمرو صالح

03:00 ص 24/03/2026

حالات إيقاف الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حدد قانون الضمان الإجتماعى الحد الأدنى للدخل الشهري الذي يحمي المواطن من الوقوع تحت خط الفقر وذلك وفقا لما يحدده بحث الدخل والإنفاق الذي يتم إجراؤه ونشره كل سنتين بمعرفة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب المادة (34) من قانون الضمان الاجتماعي، مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم النقدي الأخرى المقررة بهذا القانون، يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

1- حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.

2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:

أ-التسول.

ب-الاتجار بالبشر.

جـ- تعريض الطفل للخطر.

د‌-ختان الإناث.

هـ- الزواج المبكر.

و- التحرش.

ز - التعدي على الأراضي الزراعية.

ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.

4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.

استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكمًا في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانونًا أيهما أقرب.

قانون الضمان الإجتماعي خط الفقر الحد الأدنى للدخل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل "السلم والثعبان: لعب عيال".. أفلام عالمية قدمت فكرة الـ "Break- Up"
زووم

قبل "السلم والثعبان: لعب عيال".. أفلام عالمية قدمت فكرة الـ "Break- Up"
بممر شرفي.. منتخب مصر يستقبل الوجوه الجديدة في المعسكر استعداد لمواجهة
رياضة عربية وعالمية

بممر شرفي.. منتخب مصر يستقبل الوجوه الجديدة في المعسكر استعداد لمواجهة
فيديو.. انفجار وحريق هائل في حقل نفطي أمريكي في تكساس
شئون عربية و دولية

فيديو.. انفجار وحريق هائل في حقل نفطي أمريكي في تكساس
فيديو رعب بالفيوم.."سكران" يروع المارة بالسلاح والشرطة تتحرك
حوادث وقضايا

فيديو رعب بالفيوم.."سكران" يروع المارة بالسلاح والشرطة تتحرك
"رفض جلوسه أمام بيته".. اعترافات عامل متهم بإنهاء حياة مسن بالدويقة
حوادث وقضايا

"رفض جلوسه أمام بيته".. اعترافات عامل متهم بإنهاء حياة مسن بالدويقة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان