نائب رافضًا قروض وزارة النقل: أصبحت الحكومة بارعة فيها

كتب : نشأت حمدي

02:49 م 02/03/2026

عبدالعليم داوود

وصف النائب محمد عبدالعليم داوود، عضو مجلس النواب، القروض بالكارثة، قائلًا: "أصبحت الحكومة بارعة فيها، وهو ما يجعل مصر رهنًا لصندوق النقد والبنوك المقرضة".

وأكد خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة 4 اتفاقيات بقروض لصالح وزارة النقل، أن الحكومة لا تمتلك أي إبداع، موضحًا أن هناك 163 مليار دولار دين خارجي قروض والتي تضمنتها وزارة المالية لصالح عدد من الجهات.

ووَجه النائب حديثه إلى رئيس المجلس، المستشار هشام بدوي، قائلًا: "هذه الأرقام واردة من الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي كنت تترأسه، وأنت الآن رئيس مجلس النواب"، متابعًا: "التقارير كاشفة عن القروض التي يتم إساءة استخدامها".

وأوضح النائب أن هناك أكثر من 13 تريليون جنيه دين داخلي، مؤكّدًا أن الجهات التي ضمنتها وزارة المالية لم تلتزم بالسداد، وهو ما يدفع وزارة المالية إلى اللجوء إلى جيب الشعب المصري الذي يزداد فقراً ومرَضًا.

وشدّد على أهمية فتح ملف القروض، مشيرًا إلى أن هناك قروضًا يتم التوقيع عليها ومصر تدفع عمولة ارتباط بدون استفادة منها، معلنًا رفض الاتفاقيات الأربعة.

