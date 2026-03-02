الداخلية تحرر 811 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 39 مركبة خلال 24 ساعة

حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 811 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية برفع مستوى الانضباط المروري وتحقيق السيولة على الطرق.

ويُعد الملصق الإلكتروني أحد الركائز الأساسية في دعم منظومة التحول الرقمي بقطاع المرور، إذ يُسهم في تفعيل نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة أمنيًا أو المنتهية تراخيصها، فضلًا عن تسجيل المخالفات بشكل إلكتروني موحد على مستوى الجمهورية، بما يعزز سيادة القانون.

ضبط مئات المخالفات المرورية ورفع سيارات متروكة خلال 24 ساعة

كما يساعد الملصق في رصد المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عبر المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، إلى جانب دوره في سرعة ضبط السيارات المبلغ بسرقتها من خلال إدراج بياناتها إلكترونيًا.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة المعنية حملاتها لرفع السيارات والدراجات النارية المتروكة والمتهالكة من الشوارع، حيث تم خلال 24 ساعة رفع 39 سيارة ودراجة نارية.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 879 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة، ضمن الجهود اليومية الهادفة إلى الحفاظ على سلامة المواطنين وقائدي المركبات.

اقرأ أيضا:

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل

إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية