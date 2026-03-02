تفتتح الهيئة المصرية العامة للكتاب لافتتاح الدورة الرابعة عشرة من معرض فيصل للكتاب، وذلك مساء اليوم الاثنين، بمنطقة الطالبية فيصل، وسط مشاركة واسعة من دور النشر المصرية، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، وسور الأزبكية، في تظاهرة ثقافية ينتظرها جمهور القراء سنويًا.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار خطة وزارة الثقافة لنشر المعرفة وتوسيع قاعدة الوصول إلى الكتاب، عبر إقامة معارض جماهيرية في المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية، بما يتيح للمواطنين اقتناء الكتب بأسعار مناسبة، والاستفادة من الخصومات التي تقدمها دور النشر المشاركة.

ومن المقرر أن يشهد المعرض مشاركة متميزة لعدد من دور النشر الخاصة والرسمية، إلى جانب إصدارات قطاعات وزارة الثقافة المختلفة، التي تحرص على عرض أحدث إنتاجها في مجالات الأدب والفكر والتاريخ وكتب الأطفال والترجمة، فضلًا عن الإصدارات المخفضة التي تلبّي احتياجات القراء من مختلف الفئات العمرية.

كما يصاحب المعرض برنامج ثقافي وفني متنوع، يتضمن ندوات فكرية وأمسيات شعرية ولقاءات مع عدد من الكُتّاب والمفكرين، لمناقشة قضايا ثقافية وإبداعية معاصرة، بما يعزز من دور المعرض كمنصة للحوار وتبادل الرؤى بين المثقفين والجمهور، ويشارك في البرنامج نخبة من الأدباء والشعراء والنقاد، في إطار سعي الهيئة لإثراء الحراك الثقافي خارج نطاق العاصمة المركزية.

ويحظى الطفل بنصيب وافر من فعاليات المعرض، من خلال تنظيم ورش فنية وحكايات تفاعلية وأنشطة تعليمية تهدف إلى تنمية الوعي والإبداع لدى النشء، إلى جانب توفير مجموعة كبيرة من كتب الأطفال المصورة والقصص المبسطة بأسعار مناسبة، تشجيعًا على القراءة منذ الصغر.

ومن المتوقع أن يشهد معرض فيصل للكتاب إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث يمثل المعرض فرصة ثقافية وترفيهية للأسر، ومتنفسًا معرفيًا يعكس استمرار الدور التنويري الذي تضطلع به وزارة الثقافة وهيئاتها المختلفة في دعم صناعة النشر وتعزيز ثقافة القراءة في المجتمع.