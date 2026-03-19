تقدم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، مستقبلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدى وصوله والوفد المرافق اليوم إلى مطار حمد الدولي، في زيارة عمل للبلاد.

وبحسب بيان وكالة الأنباء القطرية، كان في الاستقبال الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري.

اقرأ أيضاً:

