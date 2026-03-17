أرسل البابا تواضروس الثاني، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

كما أرسل البابا رسائل تهنئة إلى: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، والفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء نص البرقية على النحو التالي: "يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئكم وجميع أحبائنا المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".

اقرأ أيضًا:

وزير الزراعة يصدر تعليمات مشددة لترشيد الإنفاق واستهلاك الطاقة



