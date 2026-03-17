البابا تواضروس يهنئ الرئيس وكبار المسؤولين بعيد الفطر

كتب : محمد عبدالناصر

12:03 م 17/03/2026

البابا تواضروس

أرسل البابا تواضروس الثاني، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

كما أرسل البابا رسائل تهنئة إلى: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، والفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء نص البرقية على النحو التالي: "يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئكم وجميع أحبائنا المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".

