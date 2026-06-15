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وزير الصحة يتابع الخطوات التنفيذية لمشروع "مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية"

كتب : أحمد جمعة

08:41 م 15/06/2026

الدكتور خالد عبدالغفار

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عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مساء الإثنين اجتماعًا مع المهندس شريف شتا، رئيس مجلس إدارة شركة "أنكوم" للخدمات الهندسية، لمتابعة الموقف التنفيذي للبدء في مشروع «مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب» بالعاصمة الجديدة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الذي يُعد نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية المصرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد أهمية المشروع كونه نموذجًا للمدن الطبية الحديثة التي تُنفذ بخبرات مصرية مع الاستعانة بأفضل الممارسات العالمية في الإدارة والتشغيل، لتقديم خدمات علاجية وبحثية وتعليمية وفق أعلى المعايير الدولية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة خارطة طريق واضحة تشمل الخطوات التنفيذية والجداول الزمنية والإجراءات الفنية والمالية والقانونية اللازمة للانتقال إلى مرحلة التعاقدات وبدء التنفيذ.

حضر الاجتماع اللواء عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ووفد شركة "أنكوم".

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وزير الصحة مدينة المستشفيات العاصمة الإدارية

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