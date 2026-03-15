أجرى الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) لمتابعة سير العملية التصنيعية بالمصنع ومستجدات إنتاج منظومة الهاوتزر 155 مم/52 عيار (K9A1EGY) التي تعد من أكثر أنظمة المدفعية تطورًا وفاعلية في العالم.



واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي جولته داخل (مصنع 200 الحربي) بالمرور على خط إنتاج منظومة الهاوتز (K9A1EGY)، ةوتفقد مضمار الاختبار بالمصنع، حيث تم متابعة الموقف التنفيذي للعقود ومناقشة الإنتهاء من المرحلة الأولى من تصنيع منظومة الهاوتزر وبدء تنفيذ المرحلة الثانية والتي يزيد بها المكون المحلي، واطّلع الوزير على اللمسات النهائية لتسليم الكتيبة الأولى من (K9A1EGY) لتشكيلات القوات المسلحة.



وأصدر جمبلاط عددًا من التوجيهات المتعلقة بإعداد نظام للمكافآت للعاملين وتنظيم مسابقات داخلية لأبناء الإنتاج الحربي لتشجيعهم على التميز والابتكار، إلى جانب استغلال فائض الطاقة الإنتاجية والخطوط والأماكن غير المستغلة، كما وجّه الوزير بالمتابعة الدورية لنسب تنفيذ المشروعات والعقود.



وتوجّه الوزير إلى شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي)، وتفقد ورش إنتاج مدفع الـK9A1EGY، واطّلع "جمبلاط" على نتائج تنفيذ التوجيهات الوزارية التي قام بإصدارها خلال زيارته الأخيرة للشركة بالشهر الماضي.



واطمأن وزير الدولة للإنتاج الحربي على الحالة الفنية للمعدات، متابعًا التشغيل التجريبي لعدد من الماكينات بخطوط الإنتاج بالشركة، سواء الماكينات الجديدة أو ما تم إصلاحه من ماكينات قديمة ؛ في إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالشركة، موجهًا بعقد دورات تدريبية تخصصية للعاملين في المجالات التصنيعية المختلفة لضمان تحسين الأداء.