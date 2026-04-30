أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن العلاقات بين مصر وفرنسا تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، لاسيما قطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويدعم حركة السياحة الوافدة إلى المقصد المصري.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، للسفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وديفيد سادوليه، مستشار التعاون والشؤون الثقافية بالسفارة الفرنسية، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

تفاصيل لقاء وزير السياحة مع سفير فرنسا اليوم

تم خلال اللقاء، استعراض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف الأسواق خلال الفترة من بداية العام وحتى الآن، إذ تم التأكيد على أن السوق الفرنسي يعد من أهم الأسواق المصدّرة للسياحة إلى مصر.

وأشار الجانبان إلى تزايد اهتمام السائحين الفرنسيين بتنويع مقاصدهم داخل مصر، بما يشمل الوجهات الشاطئية على البحر الأحمر مثل شرم الشيخ والغردقة، إلى جانب المقاصد الثقافية والأثرية.

وتناول اللقاء كذلك بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الضيافة، في ضوء اعتزام إحدى المدارس الفرنسية المتخصصة في إدارة الضيافة والفندقة إنشاء فرع لها في مصر، بما يسهم في تأهيل الكوادر البشرية وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وناقش الجانبان في مجال الآثار، آفاق التعاون في مجالات الترميم والتدريب ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، بالإضافة إلى دعم أعمال الحفائر الأثرية المشتركة، في ظل عمل عدد من البعثات الأثرية الفرنسية في مواقع مختلفة داخل مصر.

ويذكر أنه حضر اللقاء الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والأستاذة رنا جوهر، مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

اقرأ أيضًا:

