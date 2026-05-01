نيويورك تايمز: هكذا يُربك "حزب الله" إسرائيل في جنوب لبنان

تواجه القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان تهديدًا جديدًا ومعقدًا من مقاتلي حزب الله، يتمثل في استخدام طائرات مسيرة هجومية توجه عبر كابلات الألياف الضوئية، وهي تقنية صُممت خصيصًا لتفادي أنظمة التشويش الإلكتروني المتقدمة وتغيير قواعد الاشتباك التكتيكي، وفق ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

تجاوز أنظمة التشويش

تعتمد هذه المسيرات في توجيهها على كابلات ضوئية رفيعة تكاد تكون غير مرئية، بدلًا من إشارات الراديو التقليدية.

يمنح هذا التكتيك، الذي استُخدم سابقًا بنطاق واسع في حرب أوكرانيا، الطائرات حصانة شبه كاملة ضد تقنيات التشويش على أنظمة التموضع العالمي والاتصالات التي تستخدمها إسرائيل، فضلًا عن قدرتها على التحليق بسرعات عالية ومستويات منخفضة، مما يجعل اكتشافها وتدميرها تحديًا بالغ الصعوبة.

شباك حماية بدائية

ولم يكن الجيش الإسرائيلي مستعدًا بالشكل الكافي للتعامل مع هذا التكتيك الدفاعي الجديد، رغم عدم تفاجئه به تمامًا.

وتلجأ إسرائيل حاليًا إلى حلول مرتجلة، من بينها نصب شباك مادية لا يمكن للمسيرات اختراقها لحماية المباني والمركبات العسكرية، وفقًا لتصريحات إيال هولاتا، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، الذي أكد ضرورة تسريع الحلول التكنولوجية لرصد وإسقاط هذه المسيرات، محذرًا من خطر استهداف منازل المدنيين عبر الحدود إن لم يُعالج الأمر.

خسائر بصفوف القوات

وأسفرت هجمات حزب الله بهذه المسيرات عن وقوع خسائر فعلية، إذ قُتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان إثر هجوم بمسيرة، كما أُصيب جنود آخرون إثر سقوط طائرة مفخخة في منطقة شوميرا.

وقُتل أيضًا جندي آخر ومقاول مدني يعمل لصالح وزارة الدفاع الإسرائيلية خلال الأسبوع الجاري.

ونشرت منصات مرتبطة بحزب الله مقاطع فيديو توثق استهداف مركبات عسكرية إسرائيلية في بلدة البياضة، معتمدة على ما وصفته بـ "الخيط الذي يغير المعادلة"، في إشارة إلى الألياف الضوئية.

استمرار المواجهات اليومية

ويصل مدى مسيرات الألياف الضوئية التي يمتلكها حزب الله إلى مسافة تتراوح بين 15 إلى 20 كيلومترًا، مما يسمح للمقاتلين بإطلاقها من مناطق تتجاوز الحزام الذي تشغله القوات الإسرائيلية حاليًا في جنوب لبنان.

تأتي هذه التطورات الميدانية في ظل استمرار تبادل الهجمات اليومي، على الرغم من إعلان الرئيس ترامب عن وقف لإطلاق النار في لبنان في وقت سابق من هذا الشهر.