إعلان

حزن يخيم على دار السلام بالفيوم قبل تشييع ضحيتي "سقالة أكتوبر"

كتب : حسين فتحي

11:45 م 30/04/2026 تعديل في 11:47 م
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    كريم ضحية السقوط من أعلى سقالة بمدينة 6 أكتوبر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستعد قرية "دار السلام" التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم لتشييع جثماني شابين لقيا مصرعهما إثر سقوطهما من أعلى سقالة أثناء عملهما في أحد المشروعات الإنشائية بمدينة 6 أكتوبر.

رحلة كفاح انتهت بمأساة

وقال الدكتور إبراهيم الشاهد إن الشابين "محمد جمال" (20 عامًا) و"كريم إبراهيم" (19 عامًا) كانا في مقتبل العمر، وخرجا من قريتهما بحثًا عن الرزق الحلال ومساعدة أسرتيهما، إلا أن القدر لم يمهلهما طويلًا.

وأضاف أن الشابين عملا في قطاع التشييد والبناء بمدينة 6 أكتوبر، وكانا يسعيان لبناء مستقبل بسيط، قبل أن يختل توازنهما أعلى السقالة ويسقطا من ارتفاع، ليلقيا مصرعهما في الحال.

الحزن يخيم على القرية

وخيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي القرية، حيث جلست أسر الضحيتين أمام منازلهما في صدمة وحزن، غير مصدقين رحيلهما المفاجئ، بعد أن كانا يعودان يوميًا بملابس العمل الملطخة بآثار الكفاح.

وقالت إحدى قريبات الشاب كريم إن آخر حديث له كان عن رغبته في قضاء إجازة مع أسرته، بينما سيطر الذهول على أسرتهما، في مشهد مؤثر يعكس حجم الفاجعة.

استعدادات للوداع الأخير

ووصف أهالي القرية الراحلين بحسن الخلق والاجتهاد، مؤكدين أنهما لم يعرفا سوى طريق العمل الشريف، ما جعل الحزن يعم القرية بأكملها.

وتستعد القرية لتشييع جثماني الشابين إلى مثواهما الأخير بمقابر العائلة، وسط حالة من الحزن والأسى بين الأهالي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دار السلام طامية ضحايا السقالة حادث سقوط سقالة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)