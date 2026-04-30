تستعد قرية "دار السلام" التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم لتشييع جثماني شابين لقيا مصرعهما إثر سقوطهما من أعلى سقالة أثناء عملهما في أحد المشروعات الإنشائية بمدينة 6 أكتوبر.

رحلة كفاح انتهت بمأساة

وقال الدكتور إبراهيم الشاهد إن الشابين "محمد جمال" (20 عامًا) و"كريم إبراهيم" (19 عامًا) كانا في مقتبل العمر، وخرجا من قريتهما بحثًا عن الرزق الحلال ومساعدة أسرتيهما، إلا أن القدر لم يمهلهما طويلًا.

وأضاف أن الشابين عملا في قطاع التشييد والبناء بمدينة 6 أكتوبر، وكانا يسعيان لبناء مستقبل بسيط، قبل أن يختل توازنهما أعلى السقالة ويسقطا من ارتفاع، ليلقيا مصرعهما في الحال.

الحزن يخيم على القرية

وخيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي القرية، حيث جلست أسر الضحيتين أمام منازلهما في صدمة وحزن، غير مصدقين رحيلهما المفاجئ، بعد أن كانا يعودان يوميًا بملابس العمل الملطخة بآثار الكفاح.

وقالت إحدى قريبات الشاب كريم إن آخر حديث له كان عن رغبته في قضاء إجازة مع أسرته، بينما سيطر الذهول على أسرتهما، في مشهد مؤثر يعكس حجم الفاجعة.

استعدادات للوداع الأخير

ووصف أهالي القرية الراحلين بحسن الخلق والاجتهاد، مؤكدين أنهما لم يعرفا سوى طريق العمل الشريف، ما جعل الحزن يعم القرية بأكملها.

وتستعد القرية لتشييع جثماني الشابين إلى مثواهما الأخير بمقابر العائلة، وسط حالة من الحزن والأسى بين الأهالي.