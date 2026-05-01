إعلان

نشرة التوك شو| تطور مفاجئ في قضية ضياء العوضي.. ومنحة للعمالة غير المنتظمة

كتب : حسن مرسي

12:46 ص 01/05/2026

الدكتور ضياء العوضي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تناولت برامج التوك شو، مساء الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا.

ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية.

هل الشعير أفضل من القمح؟ د. مجدي نزيه يكشف مفاجأة

قال الدكتور مجدي نزيه، عميد المعهد القومي للتغذية الأسبق، إنّ الحديث عن الفوائد المبالغ فيها لعيش الشعير لا يستند إلى أدلة علمية دقيقة، مؤكدًا أن الحكم على أي غذاء يجب أن يكون من خلال الدراسات والمعامل وليس الانطباعات الشخصية.

خبير اقتصادي: منحة الـ1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة خطوة رشيدة

قال الدكتور محمد باغة، الخبير الاقتصادي، إن توجه الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية يرتكز على دعم الإنتاج الحقيقي والصناعة، بدلًا من الاعتماد على الاقتصاد الريعي، موضحًا أن هذا التحول يعكس رؤية استراتيجية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على العمل والإنتاج، وهو ما أكدته كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال.

سمير فرج: انتقال الصراع إلى مضيق هرمز يغيّر خريطة التوترات الدولية

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي والخبير العسكري، أن مسار العمليات العسكرية الحالية قد انحرف عن أهدافه الرئيسية، مشيرًا إلى أن الضربات العسكرية أثبتت عدم قدرتها على إسقاط الأنظمة العقائدية.

تنشيط السياحة: تراجع عالمي في الحجوزات بأكثر من 50%

قال أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن حركة الحجوزات على المقاصد السياحية شهدت تراجعًا عالميًا يتجاوز 50%، سواء في مصر أو في مختلف المقاصد السياحية حول العالم.

استخراج جثمان ضياء العوضي وإعادة تشريحه.. تفاصيل جديدة

أعلن مصطفى مجدي، محامي أسرة الطبيب الراحل ضياء العوضي، استخراج جثمان الراحل وإعادة تشريحه بناءً على قرار من النائب العام، بعد حالة من الشك والغموض.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

