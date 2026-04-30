قال الدكتور مجدي نزيه، عميد المعهد القومي للتغذية الأسبق، إنّ الحديث عن الفوائد المبالغ فيها لعيش الشعير لا يستند إلى أدلة علمية دقيقة، مؤكدًا أن الحكم على أي غذاء يجب أن يكون من خلال الدراسات والمعامل وليس الانطباعات الشخصية.

هل يوجد فرق بين الشعير والقمح والشوفان؟

أضاف "نزيه" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور: "كله دقيق وكله كربوهيدرات"، مشيرًا إلى أن القمح والشعير والشوفان متقاربون إلى حد كبير من حيث التركيب الغذائي، ولا يوجد ما يجعل أحدها "سحريًا" مقارنة بالآخر كما يتم تداوله.

وأكد عميد المعهد القومي للتغذية الأسبق، أن وصف بعض المنتجات بأنها مفيدة بشكل مطلق دون تحديد الحالة الصحية للفرد أمر غير دقيق علميًا، موضحًا أن الفائدة الغذائية تختلف من شخص لآخر حسب حالته الصحية ونمط حياته.



