تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل الاستمارة لطلاب "أبناؤنا في الخارج" لجميع الصفوف الدراسية، يوم الأحد المقبل 3 مايو 2026.

يأتي ذلك وفق بيان الوزارة، في إطار الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026.

أوضحت الوزارة، أن قرار غلق باب التسجيل يأتي تمهيدًا لإعلان أرقام الجلوس للطلاب المتقدمين، إلى جانب نشر جداول الامتحانات خلال الفترة المقبلة عبر المنصة الرسمية.

وناشدت الوزارة، أولياء الأمور، ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة "أبناؤنا في الخارج" بشكل دوري، للاطلاع على كل ما يستجد من تعليمات وبيانات تتعلق بالامتحانات، وضمان جاهزية الطلاب لخوضها في المواعيد المحددة.