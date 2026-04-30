في واحدة من أكثر القصص الإنسانية إيلامًا التي شغلت الرأي العام في مصر، أسدل الستار على مأساة الحاج طارق زيدان، المسن الذي عُثر عليه مطلع أبريل الجاري وحيدًا على أحد مقاهي مدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، بعد أن تخلى عنه ابنه وتركه في حالة صحية حرجة.

قصة مأساوية في الجيزة

ورغم تدخل أصحاب القلوب السديدة ومن بعدهم وزارة التضامن الاجتماعي إلا أن النهاية جاءت قاسية، رحل الرجل عن عالمنا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية إلا أن الموت لم ينه معاناته بفصل أكثر قسوة.

المشهد الأخير لـ"مسن أكتوبر"

بعد أيام من نقله إلى المستشفى ومحاولات إنقاذه، استيقظ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على خبر صادم بوفاة الحاج طارق زيدان لكنه غادر الحياة كما عاش أيامه الأخيرة: وحيدًا، بلا سند من أقرب الناس إليه لاسيما ظهور عقبات صادمة حالت دون دفنه بشكل لائق.

صدمة مسن أكتوبر

مأساة العجوز لم تتوقف عند الوفاة وحيدا، بل امتدت لتشمل آخر حقوقه الإنسانية "إكرام الميت دفنه" عدم وجود بطاقة تحقيق شخصية للمتوفى منع استخراج تصريح الدفن ليقف حائلا بينه وبين أن يوارى جسده الثرى

الصدمة الأكبر جاءت على لسنا أحد منقذي "مسن أكتوبر" بتأكيده رفض أسرة "زيدان" استلامه أو التحرك لإنهاء إجراءات الدفن حتى أن أحد أفراد أسرته أغلق بابه "ملناش دعوة منعرفوش"، حسب قوله.

الفصل الأول من القصة



تعود بداية القصة إلى اللحظة التي قرر فيها ابن الحاج طارق ترك والده في الشارع، طالبًا منه ألا يعود أو يحاول البحث عنه مجددًا لكنه لم ولن يعد تاركا أبيه يعاني ويلات البرد والحرارة في الشارع حتى تدخل "ولاد الحلال" ووزارة التضامن الاجتماعي ونقلوه إلى المستشفى للعلاج في محاولة أخيرة لإنقاذه وسط دعوات بتحسن حالته الصحية تمهيدا لنقله إلى دار رعاية إلا ان القدر كان له كلمة أخرى.

