التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، Ruben Harutunian والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في لقاء بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالي السياحة والآثار.

تنشيط الحركة السياحية الوافدة من أمريكا

تناول اللقاء استعراض أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر من الولايات المتحدة الأمريكية، وسبل دعمها وتنميتها ولا سيما في ضوء ما يشهده المقصد السياحي المصري من تنوع وتطور في المنتجات والأنماط السياحية المختلفة.

مشروع ترميم قبة قايتباي نموذج للتعاون

شهد اللقاء استعراض مشروع ترميم قبة السلطان قايتباي بصحراء المماليك بالقاهرة التاريخية، والذي تم الانتهاء منه وتنفيذه بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار والسفارة الأمريكية بالقاهرة، إذ تم بحث توقيت افتتاح القبة، ويُعتبر هذا المشروع نموذجا ناجحا للتعاون الدولي في مجال الحفاظ على التراث الحضاري وصون المواقع الأثرية ذات القيمة التاريخية المتميزة.

خطط لمشروعات ترميم جديدة بالقاهرة التاريخية

ناقش الجانبان فرص التعاون في تنفيذ مشروعات ترميم إضافية بعدد من المواقع الأثرية بمنطقة القاهرة التاريخية ولا سيما بحي الجمالية، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها، بما يُسهم في تحسين التجربة السياحية للزائرين وتعظيم الاستفادة من هذه المواقع.

وتم أيضًا التطرق إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات، بما يدعم الكوادر العاملة في قطاعي السياحة والآثار، ويسهم في تبادل الخبرات وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

ويذكر أنه حضر اللقاء من وزارة السياحة والآثار الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقات.

