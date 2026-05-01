وزير العمل: تدريب الشباب من خلال 38 مركزًا تدريبيًا ثابتًا ووحدات متحركة

كتب : حسن مرسي

12:58 ص 01/05/2026

حسن رداد وزير العمل

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة تنسق مع شركات المقاولات الكبرى في مصر لتوفير العمالة المصرية المدربة للمشروعات القومية في الدول الأفريقية.

وأوضح "رداد"، خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي" عبر فضائية "دي إم سي"، أن الوزارة تمتلك 38 مركزًا تدريبيًا ثابتًا ووحدات متحركة للوصول للشباب في أماكنهم.

وأشار وزير العمل إلى أن مركز تدريب الإسماعيلية يضم 20 ورشة تدريبية لرفع كفاءة العمالة المصرية في مجالات التشييد والبناء.

وتابع أن الوحدات التدريبية المتحركة حققت هدفًا جميلًا بالوصول إلى الشباب وتدريبهم على المهارات المطلوبة في سوق العمل.

وشدد حسن رداد، على أن الهدف هو تجهيز الشباب لسوق العمل بمهارات تتناسب مع احتياجات القطاعات المختلفة.

وأكد وزير العمل، أن مراكز الوزارة التدريبية تقدم تدريبًا عالمي المستوى، وتعد العمالة المصرية للمنافسة في الأسواق الخارجية.


حسن رداد وزير العمل المشروعات القومية تدريب مهني

"بجوار الأهرامات".. زوجة حسام عبد المجيد تشارك متابعيها صوراً جديدة
نشرة التوك شو| تطور مفاجئ في قضية ضياء العوضي.. ومنحة للعمالة غير المنتظمة
هل الشعير أفضل من القمح؟ د. مجدي نزيه يكشف مفاجأة
رحلة البحث عن "أحلى صوت" مستمرة وصراع المدربين يبلغ ذروته في "The Voice
هل تعديلات قانون الأحوال الشخصية مطابقة للشريعة الإسلامية؟ وكيل تشريعية
جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)