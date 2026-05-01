أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة تنسق مع شركات المقاولات الكبرى في مصر لتوفير العمالة المصرية المدربة للمشروعات القومية في الدول الأفريقية.

وأوضح "رداد"، خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي" عبر فضائية "دي إم سي"، أن الوزارة تمتلك 38 مركزًا تدريبيًا ثابتًا ووحدات متحركة للوصول للشباب في أماكنهم.

وأشار وزير العمل إلى أن مركز تدريب الإسماعيلية يضم 20 ورشة تدريبية لرفع كفاءة العمالة المصرية في مجالات التشييد والبناء.

وتابع أن الوحدات التدريبية المتحركة حققت هدفًا جميلًا بالوصول إلى الشباب وتدريبهم على المهارات المطلوبة في سوق العمل.

وشدد حسن رداد، على أن الهدف هو تجهيز الشباب لسوق العمل بمهارات تتناسب مع احتياجات القطاعات المختلفة.

وأكد وزير العمل، أن مراكز الوزارة التدريبية تقدم تدريبًا عالمي المستوى، وتعد العمالة المصرية للمنافسة في الأسواق الخارجية.



