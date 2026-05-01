استقبلت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وفدًا من برنامج الخليج العربي للتنمية برئاسة همام بن جريد، المدير التنفيذي للبرنامج، وذلك بحضور الدكتورة نسرين بغدادي نائبة رئيسة المجلس، وعدد من قيادات الأمانة العامة، لبحث سبل التعاون المشترك والاطلاع على جهود مصر في مجال تمكين المرأة.

تبادل خبرات بين القومي للمرأة وبرنامج الخليج لتعزيز التنمية المستدامة

رحبت المستشارة أمل عمار، خلال اللقاء، بالوفد، مؤكدة حرص المجلس على توسيع آفاق التعاون في مجالات تمكين المرأة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها السيدات، إلى جانب تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب التنموية الناجحة.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن المرأة المصرية تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما انعكس على تعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار وتوسيع فرصها في مختلف قطاعات العمل والإنتاج، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأعرب همام بن جريد، من جانبه، عن سعادته بزيارة المجلس القومي للمرأة، مؤكدًا حرص برنامج الخليج العربي للتنمية على تعزيز التعاون في مجالات تمكين المرأة والشمول المالي، ودعم مشروعات التنمية المستدامة.

