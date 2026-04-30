غلق طريق مصر أسوان الزراعي 10 أيام

10 أيام.. غلق طريق مصر أسوان الزراعي بسبب القطار السريع

كتب : محمد أبو بكر

10:17 م 30/04/2026

أعلنت محافظة الجيزة، بدء تنفيذ غلق كلي لطريق مصر/ أسوان الزراعي الغربي في الاتجاه القادم من ميدان المنيب نحو مدينة العياط، وذلك لمدة 10 أيام، في إطار تنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع.

وأوضحت المحافظة، أن الأعمال تأتي بالتزامن مع قيام الهيئة العامة للطرق والكباري برفع الكمر الخرساني الخاص بالخط الأول لمشروع القطار السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)، وذلك أعلى الطريق بمحيط مسجد الإخلاص بقرية الطرفايا.

وأضافت أن الغلق يبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة 1 مايو 2026 وحتى صباح الأحد 10 مايو 2026، على أن تتم الأعمال يوميًا خلال الفترة من الساعة 12:05 صباحًا وحتى 5:30 صباحًا.

وفي هذا الإطار، حددت الإدارة العامة لمرور الجيزة تحويلة مرورية للمركبات القادمة من ميدان المنيب في اتجاه العياط، حيث يتم توجيه السيارات للدخول يمينًا إلى مسار بديل بجوار منطقة الأعمال لمسافة 200 متر، ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسي بعد تجاوز موقع التنفيذ.

وأكدت المحافظة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الجهات المعنية والشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية، إلى جانب توفير الإضاءة اللازمة والخدمات المرورية لتأمين حركة السير وضمان سلامة المواطنين خلال فترة تنفيذ الأعمال.

تحويلات مرورية القطار السريع محافظ الجيزة طريق أسوان الزراعي

