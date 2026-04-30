شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الخميس، في فعاليات المائدة المستديرة ضمن النسخة العاشرة من ملتقى Pharma Vision، والذي عُقد تحت عنوان: "حوكمة الرعاية الصحية وصناعة الدواء في ظل الأزمات العالمية والحروب"، وذلك لمناقشة آليات تعزيز منظومة الدواء وتحقيق الأمن الدوائي في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.

كفاءة المنظومات الصحية لم تعد تُقاس فقط بقدرتها على الاستجابة للأزمات

أكد "الغمراوي" خلال كلمته، أن اختيار هذا المحور يعكس إدراكًا متزايدًا لحجم التحديات العالمية المتشابكة التي تؤثر بشكل مباشر على أنظمة الرعاية الصحية وسلاسل الإمداد الدوائي، مشيرًا إلى أن كفاءة المنظومات الصحية لم تعد تُقاس فقط بقدرتها على الاستجابة للأزمات، بل بمدى جاهزيتها الاستباقية ومرونتها في التعامل مع المتغيرات المتسارعة.

وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الحوكمة الرشيدة تمثل الركيزة الأساسية لضمان استدامة الخدمات الصحية، من خلال أطر تنظيمية واضحة، ونظم رقابية فعالة، وآليات لاتخاذ القرار تعتمد على البيانات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.

أبرز محاور عمل هيئة الدواء المصرية لتعزيز الأمن الدوائي

استعرض رئيس الهيئة، أبرز محاور عمل هيئة الدواء المصرية لتعزيز الأمن الدوائي، والتي تشمل: دعم توطين صناعة الدواء لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتطوير المنظومة الرقابية وفق أحدث المعايير الدولية، والتوسع في التحول الرقمي لتسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب تعزيز منظومة تتبع الدواء لمكافحة الغش وضمان سلامة المنتجات، والاستثمار في بناء قدرات الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة.

وأشار إلى أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن التكامل بين القطاعين العام والخاص يسهم في تعزيز الابتكار، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوفير حلول مرنة قادرة على مواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية.

واختتم "الغمراوي" كلمته بالتأكيد على أهمية الخروج بتوصيات عملية من شأنها دعم حوكمة الرعاية الصحية في الدول العربية، بما يسهم في بناء منظومات صحية أكثر كفاءة واستدامة.

ويأتي ذلك في سياق توجه هيئة الدواء المصرية نحو تعظيم أثر مشاركاتها الدولية كمنصات فاعلة لتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية، بما يدعم تطوير السياسات الدوائية ويعزز قدرة المنظومة الصحية على التكيف مع المتغيرات العالمية، ويدفع نحو تبني حلول مبتكرة تواكب تحديات المرحلة المقبلة.

ويذكر أن الفعالية شهدت حضور عدد من القيادات البرلمانية والتنفيذية وخبراء قطاع الدواء والرعاية الصحية، من بينهم: الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، والدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان السابق، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور محمد عصمت، رئيس نادي صيادلة مصر، والدكتور محي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية والطبية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئات الصحية، وممثلي كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في قطاع الدواء، فضلًا عن قادة الصناعة والخبراء والمتخصصين، بما يعكس أهمية الملتقى كمنصة للحوار وتبادل الرؤى بين مختلف أطراف المنظومة الصحية.

