لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء عن مناطق بالقليوبية غدًا السبت

كتب : أسامة علاء الدين

03:00 ص 01/05/2026

فصل التيار الكهربائي

أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية عن فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات شرق بنها، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية، غدًا السبت، في الفترة من الساعة 7 صباحًا حتى 9 صباحًا.

المناطق المتأثرة بالانقطاع

ويشمل الانقطاع عددًا من المناطق من بينها مرصفا، كفر كردي، كفر مويس، شبلنجة، المنطقة الصناعية، رورة، كفر الحصة، الشموت، دملو، والشيخ إبراهيم العزب.

تحسين كفاءة الشبكة

وأكدت شركة الكهرباء أن أعمال الصيانة تأتي ضمن خطة رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية خلال الفترة المقبلة.

مناشدة للمواطنين

ودعت الشركة المواطنين في المناطق المتأثرة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع، وتوفير بدائل مناسبة، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار في الموعد المحدد.

