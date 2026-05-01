أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضع ملف العمال في صدارة أولوياتها، باعتبارهم الركيزة الأساسية في عملية البناء والتنمية، مشددين على أن هذه التوجيهات والقرارات تمثل دفعة قوية نحو تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد النائب نادي عبدالرسول، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن القرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفال عيد العمال تمثل دفعة قوية لدعم قطاع العمل والإنتاج، وتعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد القائم على التنمية البشرية.

وأوضح أن صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة يُعد خطوة مهمة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه الفئة تمثل جزءًا كبيرًا من قوة العمل في مصر.

وأضاف أن الإعفاء من رسوم شهادات المهارة وتراخيص مزاولة المهنة يسهم في تشجيع العمال على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، بما يضمن لهم حقوقًا تأمينية واجتماعية مستقرة.

وأشار إلى أن رفع تعويضات حوادث العمل يعكس حرص الدولة على حماية العمال وأسرهم، وتوفير مظلة أمان حقيقية في مواجهة المخاطر المهنية.

وأكد أن إطلاق منصة سوق العمل يمثل نقلة نوعية في تنظيم التشغيل داخل مصر، حيث يتيح فرصًا أوسع للتوظيف وربط المهارات باحتياجات السوق الفعلية.

وأشاد بتشكيل لجان حكومية متخصصة لربط التعليم بسوق العمل، معتبرًا أن هذه الخطوة ستسهم في إعداد جيل جديد من العمالة المدربة القادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، بما يدعم خطط التنمية الشاملة للدولة.

نائب بالشيوخ: توجيهات الرئيس خارطة طريق لتطوير سوق العمل

أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال تمثل رؤية استراتيجية شاملة وخارطة طريق لتطوير سوق العمل المصري وتعزيز قدرات العمال، بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة وخطط التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس حملت رسائل واضحة تعكس إدراك الدولة العميق لتحديات سوق العمل، وعلى رأسها ضرورة تأهيل الكوادر البشرية وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

وأوضح أن التوسع في التدريب المهني وتشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدني على المشاركة في تأهيل العمالة يمثل خطوة محورية نحو إعداد جيل جديد قادر على المنافسة محليًا ودوليًا.

وأضاف أن القرارات التي أعلنها الرئيس خلال الاحتفالية تعكس انحيازًا واضحًا للعمال، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم التشغيل.