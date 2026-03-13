إعلان

مغامرة متهورة على الطريق تنتهي بالقبض على شابين بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

01:19 م 13/03/2026

المتهمان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت التحريات الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تضمن استعراض قائدى دراجتين ناريتين حال سيرهما بأحد الطرق بالإسكندرية معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين الظاهرتين بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائديهما مقيمين بدائرة قسمى شرطة "ثان الرمل، سيدى جابر" "لا يحملان رخص قيادة".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بغرض الاستعراض وتم التحفظ على الدراجتين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دراجة نارية حركات استعراضية الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
فتحي عبدالوهاب يمازح حمادة هلال في فيديو طريف بكواليس "المداح"
دراما و تليفزيون

فتحي عبدالوهاب يمازح حمادة هلال في فيديو طريف بكواليس "المداح"
د. مصطفى الفقي: لا أحزاب في مصر.. وأدعو لتغيير النظام السياسي لـبرلماني
مصراوى TV

د. مصطفى الفقي: لا أحزاب في مصر.. وأدعو لتغيير النظام السياسي لـبرلماني
ناقد رياضي شهير.. تعرف على ضحية مقلب "رامز ليفل الوحش" الليلة
دراما و تليفزيون

ناقد رياضي شهير.. تعرف على ضحية مقلب "رامز ليفل الوحش" الليلة
مفاجأة جنايات الجيزة.. لماذا برأت المحكمة متهمين بالاتجار بـ150 كيس هيروين؟
حوادث وقضايا

مفاجأة جنايات الجيزة.. لماذا برأت المحكمة متهمين بالاتجار بـ150 كيس هيروين؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة
ترامب يوجه تهديدا جديدا لطهران: "راقبوا ما سيحدث لهم اليوم"