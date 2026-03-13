مغامرة متهورة على الطريق تنتهي بالقبض على شابين بالإسكندرية
كتب : علاء عمران
المتهمان
كشفت التحريات الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تضمن استعراض قائدى دراجتين ناريتين حال سيرهما بأحد الطرق بالإسكندرية معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين الظاهرتين بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائديهما مقيمين بدائرة قسمى شرطة "ثان الرمل، سيدى جابر" "لا يحملان رخص قيادة".
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بغرض الاستعراض وتم التحفظ على الدراجتين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.
